Η ΑΕΚ το κάνει ξανά μέσα στο Λονδίνο. Μπορεί αυτή τη φορά να μην κέρδισε την Κρίσταλ Πάλας, αλλά έμεινε όρθια για δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Άγγλους με την πρόκριση να κρίνεται στον επαναληπτικό της «Αρένας».

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζλάταν Αλομέροβιτς, η ΑΕΚ υποχρέωσε την Κρίσταλ Πάλας στο 0-0 και θέλει μέσα στο δικό της σπίτι να γράψει ιστορία, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «8» του Conference League.

Εάν βεβαίως γίνει αυτό, τότε δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε πως εκεί στην Πάλας, θα ακούνε ΑΕΚ και θα αλλάζουν δρόμο! Περιττό να πούμε εδώ πως οτιδήποτε άλλο από το sold out στον επαναληπτικό, είναι μη αποδεκτό, έτσι;

