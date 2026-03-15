Ο 16χρονος Ντάουμαν χαρίζει στην Άρσεναλ το πρωτάθλημα

Η υπόκλιση στον 16χρονο από τον Μίκελ Αρτέτα

Η Άρσεναλ έκανε άλμα για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League το Σάββατο, καθώς η δική της νίκη επί της Έβερτον (2-0) συνοδεύτηκε από το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γουέστ Χαμ και η διαφορά τους άνοιξε στους 9 βαθμούς, με επτά αγώνες να απομένουν για τους «κανονιέρηδες» και οκτώ για τους «πολίτες».

Για να έρθει, ωστόσο, η νίκη επί της Έβερτον έπρεπε να βγει η έμπνευση του Μίκελ Αρτέτα να ρίξει στο ματς τον Μαξ Ντάουμαν. Ο 16χρονος-γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου του 2009-είχε να παίξει στο πρωτάθλημα από τον Αύγουστο (!) και πέρασε στο ματς στο 74’, με τις δύο ομάδες στο 0-0 και την ανησυχία για μια οδυνηρή απώλεια βαθμών να είναι έκδηλη στο Emirates. Ο πιτσιρικάς, προϊόν των ακαδημιών της Άρσεναλ και διεθνής με τις «μικρές» ομάδες της Αγγλίας, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Η δική του σέντρα στο 89’ προκάλεσε… πανικό στην εξαιρετική ως τότε άμυνα της Έβερτον και έδωσε την ευκαιρία στον Βίκτορ Γκιόκερες να ανοίξει το σκορ, ενώ στο 97’ ο ίδιος ο Ντάουμαν εκμεταλλευόμενος και την προώθηση του Τζόρνταν Πίκφορντ σε ένα κόρνερ σκόραρε σε κενή εστία για το τελικό 2-0.

«Δεν είναι μόνο το γκολ που σημείωσε. Νομίζω ότι άλλαξε το παιχνίδι», δήλωσε ο Μίκελ Αρτέτα στο Sky Sports. «Κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα, έκανε πράγματα να συμβούν. Φαινόταν ότι ήμασταν μεγαλύτερη απειλή. Το να το κάνεις αυτό σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη συνθήκη, με αυτή την πίεση, απλά δεν είναι φυσιολογικό», πρόσθεσε.

Μιλώντας για την έμπνευσή του να τον βάλει αλλαγή, ο προπονητής των «κανονιέρηδων» είπε: «Είχα την αίσθηση ότι ήταν η στιγμή του. Πιθανώς επειδή δεν φαίνεται να ενοχλείται από την περίσταση ή την πίεση ή το πλαίσιο ή τον αντίπαλο. Απλώς παίζει τόσο φυσικά. Παίρνει αποφάσεις για να κάνει τα πράγματα να συμβούν και αυτό που έκανε ήταν απίστευτο. Κάθε φορά που συμμετείχε στη δράση, η ταχύτητα του παιχνιδιού ήταν διαφορετική, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι δημιούργησε μια διαφορετική ενέργεια στο γήπεδο».

