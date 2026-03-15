Πολιτικές πιέσεις στην UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ

Νέα πολιτική και θεσμική πίεση δέχεται η UEFA σχετικά με το ενδεχόμενο αποβολής του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, καθώς ένα πολιτικό ζήτημα που ανακινείται στην Ελβετία φέρνει το θέμα ξανά στο προσκήνιο, όπως αποκαλύπτει σήμερα η ιστοσελίδα της «Equipe».

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο του καντονιού του Βο (Vaud) – όπου είναι φορολογικά εγγεγραμμένη η UEFA – μια πρόταση με τίτλο «Εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη φορολογική απαλλαγή της UEFA;». Αν εγκριθεί, το ελβετικό ομοσπονδιακό συμβούλιο θα κληθεί να ζητήσει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία για το γεγονός ότι δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, παρά τον διακηρυγμένο ρόλο της στην προώθηση της ειρήνης μέσω του αθλητισμού.

Η πρόταση κατατέθηκε από βουλευτές της αριστεράς στο τοπικό κοινοβούλιο, με τη στήριξη της οργάνωσης Game Over Israel, η οποία ασκεί έντονο lobbying υπέρ της αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA.

Σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, η ψηφοφορία αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη, καθώς η αριστερά διαθέτει 64 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου του Βο. Η τελική στάση των κομμάτων της δεξιάς θεωρείται καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Στο τραπέζι ακόμη και η φορολογική απαλλαγή της UEFA

Εσωτερικές εκτιμήσεις της UEFA αναφέρουν ότι μια πιθανή επανεξέταση του καθεστώτος φορολογικής απαλλαγής θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε φορολογικά έσοδα για την περιοχή.

Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές ενδέχεται να ζητήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των περίπου 5 δισ. ευρώ ετήσιων εσόδων που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσω των διοργανώσεων της UEFA.

Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία στους κόλπους της ομοσπονδίας, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές θεσμικές πιέσεις.

Η συζήτηση για πιθανή αποβολή

Το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA έχει ήδη απασχολήσει εσωτερικές συζητήσεις. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Nations League στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκαν έντονες διαβουλεύσεις μεταξύ αξιωματούχων σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής συμμετοχής.

Για να εγκριθεί μια τέτοια απόφαση, απαιτείται σχεδόν ομόφωνη στήριξη στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, καθώς 20 από τα 21 μέλη πρέπει να ψηφίσουν υπέρ – με το Ισραήλ να μην συμμετέχει φυσικά στη διαδικασία λόγω άμεσης εμπλοκής.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της καμπάνιας που ασκεί πίεση στην UEFA, αρκετά μέλη της επιτροπής εμφανίζονται θετικά στην ιδέα της αποβολής, αν και τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Ο ρόλος του προέδρου της UEFA

Καθοριστικός παραμένει ο ρόλος του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να θέσει επίσημα το θέμα σε ψηφοφορία στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο Σλοβένος παράγοντας, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στους κόλπους της ομοσπονδίας, καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτικά και θεσμικά υπόθεση, η οποία συνδέει πλέον άμεσα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις.