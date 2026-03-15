Στάζουν μέλι για Μαυροπάνο οι φίλοι της… Άρσεναλ

Η εξαιρετική εμφάνιση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι δεν πέρασε απαρατήρητη, ιδιαίτερα από τους οπαδούς της Άρσεναλ, οι οποίοι έσπευσαν να τον αποθεώσουν στα social media μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας αμυντικός ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Γουέστ Χαμ στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στους «πολίτες», καθώς πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης με δυνατή κεφαλιά και παράλληλα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην άμυνα, βοηθώντας την ομάδα του να κρατήσει τον πολύτιμο βαθμό.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν βοήθησε μόνο τη Γουέστ Χαμ στη μάχη που δίνει για την παραμονή, αλλά και την Άρσεναλ στην κούρσα του τίτλου, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι έχασε πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αρκετοί φίλοι των «κανονιέρηδων» μπήκαν στον λογαριασμό του Μαυροπάνου στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη τους για την εμφάνισή του.

Τα σχόλια κάτω από την τελευταία του ανάρτηση ήταν αποθεωτικά, με πολλούς να γράφουν χαρακτηριστικά «Once a Gooner, always a Gooner» και «Μας βοήθησες στη μάχη του τίτλου», δείχνοντας ότι δεν έχουν ξεχάσει το πέρασμά του από την ομάδα του Λονδίνου.