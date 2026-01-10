Η Νιγηρία στα ημιτελικά - Καθυστερεί η επιστροφή Ουζόχο

Η Νιγηρία ήταν καλύτερη, νίκησε στο Μαρακές την Αλγερία με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, ενώ ο Ανταμς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 57ο λεπτό, μ' εξαιρετική προσωπική προσπάθεια.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, καθυστερεί και η επιστροφή του Φράνσις Ουζόχο. Ο πορτιέρο της Ομόνοιας δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Αλγερία.

Ακόμη και να μην περάσει η ομάδα του στον τελικό (18 Ιανουαρίου), μία μέρα πριν θα γίνει ο μικρός τελικός και ουσιαστικά υπολογίζεται μετά ξανά για τον αγώνα με την Ανόρθωση (25/01).