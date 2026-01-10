ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκαρσία: «Για το θέμα του γκολ, χρειάζεται λεφτά...»

Οι τοποθετήσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ.

Εμφανώς ανακουφισμένος παρουσιάστηκε ο Πάμπλο Γκαρσία στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Ακρίτα.

«Πιστεύω κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες για να πετύχουμε. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη στόχευση. Μετά από ένα κόρνερ το παιχνίδι δεν ήρθε καλά το ματς. Όμως είναι σημαντικοί οι τρεις βαθμοί. Είναι παίκτες που έπαιξαν καλά. Ο Νταβίντ μετά τον τραυματισμό είναι καλά. Και ο Ματίας. Υπάρχουν και τα πέναλτι, κάποιες φορές μπορείς να το χάσεις. Η ομάδα προσπάθησε να παίξει, τώρα έχουμε μία εβδομάδα για να επιστρέψουν ποδοσφαιριστές και περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι».

Λίγο μετά, στην κάμερα της Cablenet είπε για το θέμα του γκολ: «Για το θέμα του γκολ χρειάζεται λεφτά. Όμως δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Ο αντίπαλος δεν μας απείλησε. Η ομάδα δούλεψε καλά. Ο Ματίας έπαιξε καλά σε μία θέση που δεν είναι η θέση του. Η ομάδα έπρεπε να κερδίσει. Είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς. Συγχαίρω τους παίκτες μου».

