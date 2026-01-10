LIVE: ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 0-0

O AΠΟΕΛ υποδέχεται (19:00) τον Ακρίτα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχει την ετικέτα του φαβορί. Ωστόσο καλείται να το πιστοποιήσει και στον αγωνιστικό χώρο, απέναντι σε μία ομάδα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Οι γαλαζοκίτρινοι με 29 βαθμούς και στην 5η θέση, θέλουν να κρατηθούν σε επαφή με τους προπορευόμενους ενώ η ομάδα της Χλώρακας είναι στην 8η θέση με 19 βαθμούς.

To LIVE του αγώνα

8΄ - Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, με τον Τομάς να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Νάνου, Μπρόρσον, Λαΐφης, Αντωνίου,, Τομάς, Αμπάγκνα, Κόρμπου, Μαρκίνιος, Ντράζιτς.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Μίλερ, Άντονι, Θ. Ιωάννου, Φερνάντες, Ρέινολντς, Μπάρι, Τάφερτσόφερ, Κάστρο, Ζήνωνος, Ρομό.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης