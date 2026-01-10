Ιδιάκεθ: «Το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη και την ήττα με 1-0
«Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εδώ με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συγχαρητήρια στον Άρη. Το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Δεν έγιναν πολλές ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι χάσαμε. Θα πάρουμε το μάθημα μας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί υστερήσαμε επιθετικά. Ο αντίπαλος άλλαξε λίγο το σύστημα του. Ήταν ένα μάθημα και για μένα. Την προηγούμενη βδομάδα δημιουργήσαμε περισσότερα. Στο ποδόσφαιρο μετρά το αποτέλεσμα»