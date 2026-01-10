LIVE: Άρης - ΑΕΚ 0-0
Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα»
Ξεκίνησε στις 19:00 το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα».
21΄Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω ο Μιραμόν, μέσα ο Αμίν.
11΄Ευκαιρία για την ΑΕΚ! Σουτ του Ναούμ, έδιωξε εντυπωσιακά ο Βανά.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Καλούλου, Μουσούντα, Γκόλντσον, Κορέια, Μπαλογκούν, Μπουράν, Χαραλάμπους, Μοντνόρ, Εφαγκέ, Μαγιαμπέλα.
ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Εκπολό, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Ναούμ, Μιραμόν (21΄Αμίν) Μπάγιτς
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Αντωνίου Μενέλαος