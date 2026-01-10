LIVE: Άρης - ΑΕΚ 0-0

Ξεκίνησε στις 19:00 το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα».

21΄Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω ο Μιραμόν, μέσα ο Αμίν.

11΄Ευκαιρία για την ΑΕΚ! Σουτ του Ναούμ, έδιωξε εντυπωσιακά ο Βανά.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Καλούλου, Μουσούντα, Γκόλντσον, Κορέια, Μπαλογκούν, Μπουράν, Χαραλάμπους, Μοντνόρ, Εφαγκέ, Μαγιαμπέλα.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Εκπολό, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Ναούμ, Μιραμόν (21΄Αμίν) Μπάγιτς

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Αντωνίου Μενέλαος