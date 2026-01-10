ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη - αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ
Δείτε μέσα από το κανάλι της Cytavision τα στιγμιότυπα του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ
Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Χαραλάμπους στο 85ο λεπτό.
