Μαρτίνς: «Οι παίκτες από τον πάγκο έδωσαν ενέργεια και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη νίκη»

«Κάναμε το πιο σημαντικό πράγμα, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είχαμε απέναντι μας μια ομάδα που έχει μεγάλη ποιότητα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί και δεν δημιουργήσαμε. Στο δεύτερο μέρος πήραμε το ζητούμενο. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο (Σάβο, Παρούτης, Σόκε, Φορεστιέρι) όπου έδωσαν ενέργεια και καταφέραμε να πάρουμε μια σπουδαία νίκη.

Οι αντίπαλοι μας είχαν καλή στρατηγική, ήταν έκπληξη για εμάς που δεν ξεκίνησε ο Αντερέγκεν γιατί είχαμε χτίσει το πλάνο μας πάνω του. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για νέες μεταγραφές.

Έχω χτίσει δυνατή σχέση με τον Εθνικό, αν και δούλεψα μόνο τρεις μήνες. Εύχομαι καλή συνέχεια και να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται γιατί είναι μια καλή ομάδα.»