ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Οι παίκτες από τον πάγκο έδωσαν ενέργεια και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη νίκη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνς: «Οι παίκτες από τον πάγκο έδωσαν ενέργεια και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη νίκη»

Τα όσα είπε ο Μαρτίνς μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Εθνικό.

«Κάναμε το πιο σημαντικό πράγμα, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είχαμε απέναντι μας μια ομάδα που έχει μεγάλη ποιότητα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί και δεν δημιουργήσαμε. Στο δεύτερο μέρος πήραμε το ζητούμενο. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο (Σάβο, Παρούτης, Σόκε, Φορεστιέρι) όπου έδωσαν ενέργεια και καταφέραμε να πάρουμε μια σπουδαία νίκη.

Οι αντίπαλοι μας είχαν καλή στρατηγική, ήταν έκπληξη για εμάς που δεν ξεκίνησε ο Αντερέγκεν γιατί είχαμε χτίσει το πλάνο μας πάνω του. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για νέες μεταγραφές.

Έχω χτίσει δυνατή σχέση με τον Εθνικό, αν και δούλεψα μόνο τρεις μήνες. Εύχομαι καλή συνέχεια και να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται γιατί είναι μια καλή ομάδα.»

 

 

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνετα και απλά ο ΑΠΟΕΛ, επέστρεψε στον ίσιο δρόμο με τριάρα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το πήρε κι αυτό ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Απίστευτη η συχνότητα με την οποία ο Οφόρι δέχεται κόκκινες κάρτες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Οι παίκτες από τον πάγκο έδωσαν ενέργεια και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη νίκη»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι καλύτερες στιγμές από την απόδραση της ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόσβεση με το… καλημέρα ο Σαβό, σπουδαίο διπλό για την ΑΕΛ στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτη ασίστ για τον Κωστούλα στον μαγικό κόσμο της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αφιερωμένο στον άτυχο Πιέρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εταιρεία προφυλακτικών έδωσε συγχαρητήρια στον Νόρις για την... πρώτη του φορά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eπιμένουν στη Ρωσία για Καρσέδο και «γάμο» με Σπαρτάκ Μόσχας

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στο ντέρμπι

EUROLEAGUE

|

Category image

Άλωσε το «Σέλτικ Παρκ» και έβαλε φωτιά στη μάχη της κορυφής η Ρέιντζερς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη