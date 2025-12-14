LIVE: Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Aμφίρροπη μάχη στο ΓΣΠ, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΛ.

Οι μαυροπράσινοι προέρχονται από νίκη επί του Εθνικού Άχνας και με 14 βαθμούς προσδοκεί σε δεύτερη σερί που θα του δώσει ανάσα.

Από την άλλη η ΑΕΛ, που έχει 20 βαθμούς, φλερτάρει με νέο διπλό το τρίτο συνεχόμενο το οποίο θα την κρατήσει επαφή με την εξάδα.

13΄ - Σουτ από τον Στ. Χαραλάμπους εντός περιοχής, μάζεψε με σχετική ευκολία ο Οτσόα.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης Χρίστου, Χαραλάμπους, Αλμέιδα, Ενρίκες, Ταβάρες, Μπαρμπόσα, Κονομής, Ίντζια, Μπράντονιτς, Πικής

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Μπόκταν, Στεφάνοβιτς, Ιμανισίμγουε, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβτσιτς, Ζόκε, Μακρής, Σινγκ, Νατέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος