ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Aμφίρροπη μάχη στο ΓΣΠ, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΛ.

Οι μαυροπράσινοι προέρχονται από νίκη επί του Εθνικού Άχνας και με 14 βαθμούς προσδοκεί σε δεύτερη σερί που θα του δώσει ανάσα.

Από την άλλη η ΑΕΛ, που έχει 20 βαθμούς, φλερτάρει με νέο διπλό το τρίτο συνεχόμενο το οποίο θα την κρατήσει επαφή με την εξάδα.

13΄ - Σουτ από τον Στ. Χαραλάμπους εντός περιοχής, μάζεψε με σχετική ευκολία ο Οτσόα.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης Χρίστου, Χαραλάμπους, Αλμέιδα, Ενρίκες, Ταβάρες, Μπαρμπόσα, Κονομής, Ίντζια, Μπράντονιτς, Πικής

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Μπόκταν, Στεφάνοβιτς, Ιμανισίμγουε, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβτσιτς, Ζόκε, Μακρής, Σινγκ, Νατέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κατηγορίες

ΑΕΛΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξανά στο... κόλπο η ΠΑΕΕΚ με σπουδαίο διπλό επί της Δόξας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φαν Ντάικ για Σαλάχ: «Ελπίζουμε ότι θα παραμείνει, όμως δεν έχουμε ιδέα τι θα συμβεί τελικά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπέβαλε παραίτηση ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αναβλήθηκε ο αγώνας Λεβάντε-Βιγιαρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την αξιοπρεπή παρουσία, στο... αυτονόητο!

Απόψεις

|

Category image

Ολυμπιακός - ΑΕΛ: Οι 11άδες των Κωστή και Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Τεν Κάτε το Σουρινάμ στα πλέι οφ του Μουντιάλ 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξαλλοι στη Ρίο Άβε: Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ζητά ακρόαση από το συμβούλιο των διαιτητών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θα παίξουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είναι σαν... θαύμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έφτασε η ώρα του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μικροί και μεγάλοι κοντά στους πρωταγωνιστές του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρέσκα: «Οι πιο δύσκολες 48 ώρες μου στην Τσέλσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετρίδης: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει – Είναι εδώ και θα παραμείνει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη