Μαρτίνς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, πιο απογοητευτική η εικόνα του πρώτου μέρους»

«Πήραμε ένα βαθμό εκτός έδρας. Πολύ πιο απογοητευτικό από το αποτέλεσμα, ήταν η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Ήμασταν καλύτεροι στο 2ο μέρος, είχαμε τον έλεγχο αλλά μετά τις κόκκινες δεν φτιάξαμε ευκαιρίες. Δεν παίξαμε γρήγορα και δεν εκμεταλλευθήκαμε τους χώρους. Ο αντίπαλος αμύνθηκε καλά και δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το ότι έκανε μόνο τρεις αλλαγές: «Αποφάσισα να μην αλλάξω άλλους παίκτες. Για εμένα είναι σημαντικό να ξέρεις ότι ο αντίπαλος έχει αυτοπεποίθηση και καρδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι υγιείς ομάδα και μπράβο στον προπονητή τους, κάνει καλή δουλειά. Από το πρώτο λεπτό έπρεπε να σεβαστούμε τον αντίπαλο αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν πράξαμε. Είναι δική μου η ευθύνη. Πρέπει να βελτιωθούμε εάν θέλουμε να είμαστε στην 6άδα. Δεν αξίζει στον κόσμο και στο σύλλογο τέτοια εμφάνιση. Είναι η έκπληξη ο Ολυμπιακός και πρέπει να παίξεις καλά για να τον νικήσεις».