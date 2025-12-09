Λεβέντης: «Προεργασίες για προσθαφαιρέσεις, ανήθικο να γίνεται λόγος για παίκτες που έχουν συμβόλαιο με άλλες ομάδες»

Διαβάστε όσα είπε ο Νικόλας Λεβέντης στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» και την Στέλλα Σωκράτους στον απόηχο της νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Για τη νίκη κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου: «Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, μέσα στο δρόμο δεν έβλεπες τίποτα.. Ανταμείψαμε τον κόσμο για την παρουσία του με νίκη. Η ομάδα αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και στο τέλος της ημέρας παίρνουμε τους τρεις βαθμούς που αυτό μετράει. Δεν παύει να υπάρχουν τα κενά που, θα πρέπει να τα διορθώσουμε άμεσα. Είναι κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είμαστε πολύ κοντά στον στόχο μας, που είναι η είσοδος στην εξάδα».

Για Σίνγκ και Νατέλ: «Οι Σίνγκ και Νατέλ φαίνονται περισσότερο αφού σκοράρουν. Όλοι έχουν ανεβάσει απόδοση με τον νέο τεχνικό. Αυτό λέει πολλά για τη διαχείριση και την ανάγκη για εμπιστοσύνη. Το δείγμα είναι θετικότατο τα τελευταίο διάστημα, θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια γιατί είμαστε σε ένα κομβικό σημείο».

Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και τον κόσμο: «Ο Ολυμπιακός έχει δείξει πολύ καλά δείγματα και πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε το τρίποντο, που ίσως μας φέρει στην 6η θέση. Ο κόσμος μας είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί στο νότιο πέταλο, θα είναι και πάλι ο 12ος παίκτης. Μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει στους στόχους της».

Τα αγωνιστικά δεδομένα: «Δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας, είναι σημαντική η επιστροφή του Κέλλερ, Οι Ιμανισίμουε και Φερίερ θα αγωνιστούν κανονικά με Ολυμπιακό και θα χάσουν το παιχνίδι με την ΑΕΚ».

Για τον Νταμάχου: «Έχει δείξει ποιος είναι στον Άρη, υπάρχουν πολλές μεταγραφές. Έρχεται μπροστά μας η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Υπάρχουν κάποια δεδομένα για να κάνουμε μεταγραφές, θα πρέπει να γίνουν αποδεσμεύσεις. Γίνονται κάποιες προεργασίες για προσθαφαιρέσεις».

Για Χάμες Ροντρίγκιες: «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για οποιοδήποτε όνομα. Εξετάζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είναι δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ο κόσμος να δείξει εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τους ανθρώπους για την ενίσχυση. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν κενά και είναι αναγκαία η ενίσχυση».

Για Ράφα Λόπες και Κίκο: «Είναι ανήθικό να γίνεται λόγος για ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο με άλλες ομάδες».

Για τον Τρισκόφκι: «Ήταν εξαρχής ο αθλητικός διευθυντής και όχι ο τεχνικός διευθυντής, Είναι διαφορετικοί οι ρόλοι τους και τα καθήκοντα τους, υπάρχει πάντα επικοινωνία».

Για τον Αγαθοκλέους: «Έχει αποτελέσει ένα εξαιρετικό έργο στον ΑΠΟΕΛ, ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του. Έρχεται στην ΑEΛ με τεράστια εμπειρία. Μιλάμε για ένα άνθρωπό που μπορεί να προσδώσει διάφορα στο οργανωτικό κομμάτι. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτό τον άνθρωπό στην ομάδα μας για καθοδήγηση. Είναι ακόμα μια πολύ σημαντική προσθήκη».

Τελικό σχόλιο: «Ζητώ από τον κόσμο υπομονή για τις νέες προσθήκες, Να μην εστιάζει στο αγωνιστικό κόμματι, τους καλούμε να παραμείνουν δίπλα μας γιατί η παρουσία τους είναι καταλυτική».