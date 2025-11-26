ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο στόχος του Μόργκαν Φεριέρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο στόχος του Μόργκαν Φεριέρ

Ο στόχος του Μόργκαν Φεριέρ είναι να επιστρέψει στα γκολ πολύ σύντομα… Τίποτα άλλο. Γι΄αυτό δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις, αυτό προσπαθεί να κάνει όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. 

Το αμέσως επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΛ είναι αυτό με τον Απόλλωνα. Συνεπώς δεν υπάρχει ιδανικότερο σενάριο από το τρίτο γκολ του Άγγλου στο πρωτάθλημα, να έρθει στο μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού.

Η τελευταία φορά που σκόραρε πάντως ο 31χρονος επιθετικός της ΑΕΛ, ήταν σε άλλο ένα ντέρμπι, αυτό με την Ανόρθωση στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Τότε είχε σημειώσει στο 90+5΄το 4-1. Συνολικά μετρά τρία γκολ και μία ασίστ φέτος.

Α.Ψ

 

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η Πάφος έκανε επίσημο δείπνο στη Μονακό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Απέδειξε ξανά πόσο απαραίτητος είναι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σάντσο πρέπει να μειώσει στο μισό τις αποδοχές του για να επιστρέψει στη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Μονακό προβάλει την Κύπρο στο matchday της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Καμία πρόταση για Σένσι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μέσα με ΑΠΟΕΛ ο Αρτυματάς!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το δράμα του Νεϊμάρ - Κι άλλος τραυματισμός, 45ος από το 2014!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εθνική Αλβανίας καλεί Πήλιο!

Ελλάδα

|

Category image

Ενισχυμένες αποδόσεις από τη Stoiximan για Πάφο και Ολυμπιακό Πειραιώς στη League Phase του Champions League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λεβέντης: «Προσπαθούμε να καταλάβουμε πως αξιολογούνται οι διαιτητές, ήδη 4.500 με Απόλλωνα»

ΑΕΛ

|

Category image

Κάνει «χρυσό» τον Ισκο με νέο συμβόλαιο η Μπέτις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο στόχος του Μόργκαν Φεριέρ

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στο Άρης - ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη