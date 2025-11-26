Ο στόχος του Μόργκαν Φεριέρ είναι να επιστρέψει στα γκολ πολύ σύντομα… Τίποτα άλλο. Γι΄αυτό δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις, αυτό προσπαθεί να κάνει όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Το αμέσως επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΛ είναι αυτό με τον Απόλλωνα. Συνεπώς δεν υπάρχει ιδανικότερο σενάριο από το τρίτο γκολ του Άγγλου στο πρωτάθλημα, να έρθει στο μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού.

Η τελευταία φορά που σκόραρε πάντως ο 31χρονος επιθετικός της ΑΕΛ, ήταν σε άλλο ένα ντέρμπι, αυτό με την Ανόρθωση στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Τότε είχε σημειώσει στο 90+5΄το 4-1. Συνολικά μετρά τρία γκολ και μία ασίστ φέτος.

Α.Ψ