Η έδρα την κρατά στο... κόλπο, αν και «πληγώθηκε»

Αρχικά είναι η είσοδος στην πρώτη εξάδα και ακολούθως η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Και ο λόγος που κρατιέται στο... κόλπο είναι γιατί στην έδρα της παρουσιάζει μία συνέπεια, παρ' όλο που «πληγώθηκε».

Στα έξι ματς που έδωσε στο «Αλφαμέγα», η ΑΕΛ κέρδισε τα τέσσερα (Ολυμπιακό, Ανόρθωση, Ε.Ν. Ύψωνα και Ένωση), ενώ μία φορά δέχθηκε την ήττα και μάλιστα ήταν απρόσμενη αφού προήλθε από τον Ακρίτα. Έφερε και μία ισοπαλία κόντρα στον Εθνικό, σε ένα ματς που ισοφάρισε στο 90+8΄.

Αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό η αδυναμία να πάρει εκτός έδρας βαθμούς. Σε τέσσερα ματς έχει μηδέν και αυτό δείχνει ασφαλώς ποια είναι η μεγαλύτερή της πληγή. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει κέρδος μακριά από το «σπίτι» της και οφείλει στα επόμενα να το αλλάξει.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι παίκτες λαμβάνουν μερικές ανάσες και από εβδομάδας θα αρχίσει η προετοιμασία για τη δύσκολη έξοδο στο ΓΣΠ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Σε μία αναμέτρηση που θα φανεί αν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και αντιπάλους με στόχους πρωταθλητισμού. Γιατί, μέχρι τώρα, δεν το φανέρωσε, χάνοντας μάλιστα σε κάποια ματς με βαριά σκορ.

Το θετικό για τον Ούγκο Μαρτίνς είναι πως θα έχει διαθέσιμους τους Μακρή και Ζράντι που ταλαιπωρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τραυματισμούς.