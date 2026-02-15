Νοκ-άουτ ο Νόιερ

Ο Μάνουελ Νόιερ έγινε αναγκαστική αλλαγή το Σάββατο (14/2) στον αγώνα της Μπάγερν με τη Βρέντερ Βρέμης, καθώς τραυματίστηκε.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (15/2) ο σύλλογος του Μονάχου οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο έμπειρος τερματοφύλακας έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στην αριστερή γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο δεν αναφέρεται.

ℹ️ Manuel Neuer fällt vorerst aus



Manuel Neuer hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen.



Gute Besserung, Manu! 🙏 pic.twitter.com/AZn4TtAfL3 — FC Bayern München (@FCBayern) February 15, 2026

Πηγή: sport24.gr