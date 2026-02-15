Στη Νότιγχαμ ανακοίνωσε ο Βίτορ Περέιρα

Επίσημη είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νότιγχαμ από τον Βίτορ Περέιρα, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την Κυριακή (15/2) την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ο αντικαταστάτης του Σον Ντάις στον πάγκο του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Θυμίζουμε ότι ο 57χρονος Ίβηρας ήταν χωρίς δουλειά μετά την απόλυσή του από τη Γουλβς στις αρχές Νοεμβρίου, την οποία πέρυσι ανέλαβε στα μέσα της σεζόν και κατάφερε να τη σώσει από τον υποβιβασμό στην Championship.

Μεταξύ άλλων, ο Περέιρα έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού την αγωνιστική περίοδο 2014-15 κατακτώντας το νταμπλ.

Πηγή: sport-fm.gr