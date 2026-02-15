Οι οργανωμένοι πάνε σε... έκτακτη συνεδρία για τις διοικητικές εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

Τον δικό τους ρόλο στις εξελίξεις για την επόμενη ημέρα στον ΑΠΟΕΛ διαδραματίζουν οι οργανωμένοι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων.

Με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν ότι, αφού παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Εθνικό, ακολούθως θα συνεδριάσουν για τις διοικητικές εξελίξεις.

Η ανακοίνωση:

«Υπενθυμίζουμε οτι για το σημερινό αγώνα λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης μαζευόμαστε όλοι στον Κεντρικό.

Μετά τον αγώνα θα ακολουθήσει έκτακτη ανοικτή συνεδρία για ενημέρωση όλων των αδερφών ΑΠΟΕΛιστών όσον αφορά τις διοικητικές εξελίξεις, την συμμετοχή του Συνδέσμου σε αυτές αλλά και τις θέσεις μας όσων αφορά την επόμενη μέρα του Θρύλου πλησιάζοντας τα 100 χρόνια Ιστορίας μας.

ΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Υ.Γ. Αύριο όλοι Λευκόθεο δίπλα στους Φουτσαλιστές μας».