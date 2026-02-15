ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σήμερα στην Αθήνα ο Χέις-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό

Σήμερα στην Αθήνα ο Χέις-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί σήμερα στις 16:00 στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL τον Κολοσσό Ρόδου θέλοντας μια εύκολη νίκη προκειμένου να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Final 8 του Κυπέλλου.

Ωστόσο εκτός από το ματς του «τριφυλλιού» η ημέρα αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον για τον οργανισμό, αφού αναμένεται στην Αθήνα και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις! Το νέο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του «επτάστερου», θα βρίσκεται στην χώρα μας την Κυριακή (15/2) λίγες ημέρες πριν η αποστολή της ομάδας αναχωρήσει για το Ηράκλειο της Κρήτης.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος φόργουορντ ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2,5 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας από το ΝΒΑ, έχοντας μια σύντομη θητεία στους Φοίνιξ Σανς, από τους οποίους έγινε trade στους Μπακς και από εκεί waive μέχρι να ακολουθήσει η μεταγραφή του στους πράσινους!

sport-fm.gr

