Κέρδισε τον Αχιλλέα η ΑΕΛ

Mε τρίποντο ο Reynolds πέτυχε τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι, για λογαριασμό του Αχιλλέα Καϊμακλίου, για να ακολουθήσει σερί οκτώ πόντων από την TRIA EKA AEΛ που στο 3' μετά το τρίποντο του Tate ήταν μπροστά με 8-3. Στο 9' η διαφορά ήταν στους τρεις (19-16) έπειτα από τις δυο βολές του Mansel (19-16) για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με δυο βολές του Tate και λέι απ του Γεωργίου στο τελευταίο λεπτό (23-16).

Το σερί συνεχίστηκε και στα πρώτα 2,5 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου για τους γηπεδούχους και με το καλάθι του Clark η διαφορά έφθασε στους 16 πόντους (32-16). Τόση ήταν η διαφορά και στο 19' μετά το τρίποντο του Μάρκου, για να ακολουθήσει βολή από τον Reynolds λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (46-31).

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του τρίτου δεκαλέπτου ο Αχιλλέας με βολή του Cole μείωσε σε 49-45, ενώ από τον ίδιο καλαθοσφαιριστή επιτεύχθηκαν και οι τελευταίοι πόντοι της περιόδου, με τη διαφορά μετά το τρίποντό του να είναι στους πέντε (57-52).

Στο 35' η διαφορά μειώθηκε στον έναν πόντο (63-62) μετά το λέι απ του Νεοφύτου, για να ακολουθήσει σερί επτά πόντων για τους γηπεδούχους που δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος, μετά το καλάθι του Taylor προηγούνταν με οκτώ πόντους (70-62). Ακολούθησε τρίποντο του Mansel (70-65) στο 38', για να ακολουθήσουν μόνο πόντοι για λογαριασμό της ομάδας της Λεμεσού που με σερί έξι πόντων (τέσσερις ο Taylor, δυο ο Flowers), ολοκλήρωσε το ροζ φύλλο της με σκορ 76-65.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 46-31, 57-52, 65-75

ΤRIA EKA ΑΕΛ (Kάλια Παπαδοπούλου)

Clark 8, Μάρκου 15 (4), Τate 9 (1), Flowers 16 (2), Taylor 11, Αρμακόλας 3 (1), Faye, Γεωργίου 11, Watts 3 (1).

Aχιλλέας Καϊμακλιου (Ευρυπίδης Ανδρέου)

Νεοφύτου 9 (1), Acquaah 10 (2), Mansel 9 (1), Cole 18 (5), Reynolds 17 (1), Aντρέου 2, Αλεξανδρίδης.