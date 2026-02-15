Διαθέσιμος με Μπενφίκα ο Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν αγωνίστηκε το Σάββατο (14/2) στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (4-1) και παρακολούθησε όλο τον αγώνα από τον πάγκο, καθώς ο Άλβαρο Αρμπελόα επέλεξε να τον προφυλάξει.

Ο Γάλλος σταρ είχε έναν μυϊκό τραυματισμό αυτή την εβδομάδα την προπόνηση, με αποτέλεσμα να χάσει το παιχνίδι.

Ωστόσο, όπως διαβεβαίωσε ο τεχνικός των Μαδριλένων ο Εμπαπέ θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα την Τρίτη (17/2) στα playoffs του Champions League.

Πηγή: sport24.gr