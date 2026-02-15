Ξεχωριστή στιγμή είναι για τον Χρήστο Μισό, η συμπερίληψή του (διαβάστε ΕΔΩ) ως υποψήφιος στην κατηγορία Archer of the Year (Τοξότης της Χρονιάς).

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Παρα-τοξοβολίας, από το 2024 παραμένει ακλόνητος στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία VI1 (αθλητές με ολική απώλεια όρασης) και για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, ένας Κύπριος αθλητής συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους του πλανήτη.

Μπράβο στον Χρήστο για τη σπουδαία διάκριση!