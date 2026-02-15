Αλλαγμένη αισθητά η επίθεση του ΑΠΟΕΛ στην 11άδα με τον Εθνικό

Με τις διοικητικές εξελίξεις να τρέχουν, στον ΑΠΟΕΛ κοιτάνε και το αγωνιστικό κομμάτι και σήμερα δίνουν εκτός έδρας παιχνίδι στο Δασάκι με τον Εθνικό.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν έδαφος μετά τις δυο απανωτές ήττες από Πάφο FC και ΑΕΚ και θέλουν να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα.

Στο αρχικό σχήμα ο Πάμπλο Γκαρσία επέλεξε τους: Mπέλετς, Νανού, Ντέγενεκ, Λαΐφης, Μιρ, Ματίας, Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Μαντσίνι, Διαμαντάκος, Κούτσακος.

Σε σχέση με το παιχνίδι κυπέλλου, μεσοβδόμαδα με την Ένωση, υπάρχουν αλλαγές στην μεσοεπιθετική γραμμή. Φανέλα βασικού πήραν οι Ντάλσιο, Μαντσίνι, Διαμαντάκος και Κούτσακος, αντί των Μέουρερ, Ρόσα, Αμπάγκνια και Ντράζιτς.