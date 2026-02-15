Σοκάρει ο Φέρντιναντ και η «κληρονομιά» από το ποδόσφαιρο

Ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Ρίο Φέρντιναντ, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να έχει την ίδια ζωή που είχε πριν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Μιλώντας πρόσφατα στην εφημερίδα «The Mirror», αποκάλυψε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει από τον καιρό που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Τα λόγια του Φέρντιναντ ήταν ομολογουμένως συγκλονιστικά, αναφέροντας ότι εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση, προβλήματα τα οποία προήλθαν εξαιτίας κτυπημάτων που δέχθηκε όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Μερικές μέρες μάλιστα, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι!

Είπε ακόμη, ότι το ποδόσφαιρο, εκτός από χρήμα, τίτλους και αναγνωρισιμότητα, του έχει αφήσει πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον έχουν καταβάλει και τον ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα. «Έπαιρνα χάπια κι έκανα ενέσεις για έξι χρόνια, προκειμένου να μπορώ να αγωνίζομαι. Αυτό έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία μου και τις επιπτώσεις τις βιώνω τώρα που σταμάτησα. Έχω κάποιες άσχημες στιγμές με φρικτούς πόνους στην πλάτη, γι’ αυτό θα πρέπει για ορισμένες μέρες να νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο και να κάθομαι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι κάτι… τρελό, αλλά απλώς εμφανίζεται από το πουθενά», είπε επί λέξη ο πρώην διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του έχουν εγκαταλείψει τη Βρετανία και πλέον ζουν στο Ντουμπάι.

Θυμίζουμε, ότι ο 47χρονος Ρίο Φέρντιναντ, μεγαλούργησε στα αγγλικά γήπεδα, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Λιντς Γιουνάιτεντ, της Γουέστ Χαμ και κυρίως της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία κέρδισε τίτλους και δόξα. Συνολικά αγωνίστηκε σε σχεδόν 600 επίσημους αγώνες στην πλούσια καριέρα του, ενώ από την ενεργό δράση αποσύρθηκε το 2015.