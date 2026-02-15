ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκάρει ο Φέρντιναντ και η «κληρονομιά» από το ποδόσφαιρο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Σοκάρει ο Φέρντιναντ και η «κληρονομιά» από το ποδόσφαιρο

Ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Ρίο Φέρντιναντ, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να έχει την ίδια ζωή που είχε πριν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Μιλώντας πρόσφατα στην εφημερίδα «The Mirror», αποκάλυψε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει από τον καιρό που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Τα λόγια του Φέρντιναντ ήταν ομολογουμένως συγκλονιστικά, αναφέροντας ότι εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση, προβλήματα τα οποία προήλθαν εξαιτίας κτυπημάτων που δέχθηκε όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Μερικές μέρες μάλιστα, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι!

 Είπε ακόμη, ότι το ποδόσφαιρο, εκτός από χρήμα, τίτλους και αναγνωρισιμότητα, του έχει αφήσει πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον έχουν καταβάλει και τον ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα. «Έπαιρνα χάπια κι έκανα ενέσεις για έξι χρόνια, προκειμένου να μπορώ να αγωνίζομαι. Αυτό έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία μου και τις επιπτώσεις τις βιώνω τώρα που σταμάτησα. Έχω κάποιες άσχημες στιγμές με φρικτούς πόνους στην πλάτη, γι’ αυτό θα πρέπει για ορισμένες μέρες να νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο και να κάθομαι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι κάτι… τρελό, αλλά απλώς εμφανίζεται από το πουθενά», είπε επί λέξη ο πρώην διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του έχουν εγκαταλείψει τη Βρετανία και πλέον ζουν στο Ντουμπάι.

Θυμίζουμε, ότι ο 47χρονος Ρίο Φέρντιναντ, μεγαλούργησε στα αγγλικά γήπεδα, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Λιντς Γιουνάιτεντ, της Γουέστ Χαμ και κυρίως της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία κέρδισε τίτλους και δόξα. Συνολικά αγωνίστηκε σε σχεδόν 600 επίσημους αγώνες στην πλούσια καριέρα του, ενώ από την ενεργό δράση αποσύρθηκε το 2015.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπέταξε την ΠΑΕΕΚ η Ομόνοια 29Μ και... χαμός για την άνοδο (βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χαμένη ευκαιρία και για τους δύο στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισοφάρισε με το πρώτο του Ντέγκενεκ ο ΑΠΟΕΛ αλλά... ξανά Αντερέγκεν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Sold out η Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Από το 2΄ ο Αντερέγκεν πλήγωσε τον ΑΠΟΕΛ με το 10ο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σήμερα στην Αθήνα ο Χέις-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVΕ: Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτοιμος ο Χάρης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαθέσιμος με Μπενφίκα ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Νότιγχαμ ανακοίνωσε ο Βίτορ Περέιρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκάρει ο Φέρντιναντ και η «κληρονομιά» από το ποδόσφαιρο

Απόψεις

|

Category image

Αλλαγμένη αισθητά η επίθεση του ΑΠΟΕΛ στην 11άδα με τον Εθνικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπράβο στον Χρήστο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι οργανωμένοι πάνε σε... έκτακτη συνεδρία για τις διοικητικές εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νοκ-άουτ ο Νόιερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη