Κόρμπου εκατομμυρίων!

Ο παίκτης του οποίου σίγουρα το όνομα θα συζητηθεί πολύ στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους, είναι αυτό του Ρουμάνου Μάριους Κόρμπους.

Ο νεαρός άσος του ΑΠΟΕΛ πέτυχε το πρώτο γκολ και σέρβιρε το δεύτερο στο μεγάλο ντέρμπι με την Ομόνοια, δείχνοντας ότι είναι έτοιμος να περάσει από την Εθνική Ελπίδων Ρουμανίας στην Εθνική Ανδρών.

Η αξία του πλέον ανέβηκε σημαντικά κι αν ο ΑΠΟΕΛ εκμεταλλευτεί σωστά την περίπτωσή του, τότε θα βάλει μερικά εκατομμύρια στο ταμείο του!

Δ.Δ.