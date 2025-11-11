ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φρέναρε τον Ερυθρό Αστέρα η καυτή Dubai BC με απρόσμενο ήρωα τον Καμένιας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φρέναρε τον Ερυθρό Αστέρα η καυτή Dubai BC με απρόσμενο ήρωα τον Καμένιας!

Με τον Κέναν Καμένιας να εμφανίζεται από το... πουθενά και να κάνει εμφάνιση καριέρας, η Dubai BC νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 102-86 και έσπασε το σερί επτά νικών που έτρεχαν οι Σέρβοι!

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Dubai BC έτρεχε το μεγαλύτερο σερί ηττών στην Euroleague με τέσσερα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης με επτά σερί νίκες.

Όλα άλλαξαν, ωστόσο, στο παρκέ της «Coca Cola Arena», με την αραβική ομάδα να παίρνει σπουδαία νίκη με σκορ 102-86 επί των Σέρβων, στο εναρκτήριο ματς της 10ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο σύλλογος του Ντουμπάι ανέβηκε στο 4-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν στο 7-3.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έδειξαν πως είχαν διάθεση να κυριαρχήσουν στο παρκέ, πετυχαίνοντας 29 πόντους και παίρνοντας το προβάδισμα (29-21). Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε ανταγωνιστικό το παιχνίδι μέχρι την τρίτη περίοδο, χωρίς ωστόσο να το θέσει ποτέ υπό τον έλεγχό του.

Κάπως έτσι, στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Dubai BC έκανε την τελική της... επίθεση και έφτασε μέχρι το +15 (90-75), καθαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη, παρά την απέλπιδα προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Απρόσμενος πρωταγωνιστής των νικητών στην αναμέτρηση ήταν ο Κέναν Κάμενιας. Ο Βόσνιος σέντερ μετρούσε μέχρι στιγμής 1,7 πόντους και 2,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 7,6" ανά παιχνίδι στη διοργάνωση, όμως κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα έκανε εμφάνιση καριέρας με 20 πόντους,9 ριμπάουντ και 9/12 σουτ εντός πεδιάς.

Από τους υπόλοιπους, πολύ καλό ματς έκανε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 18 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πληθωρική ήταν η παρουσία του Φίλιπ Πετρούσεφ με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. 17 πόντους μέτρησε ο Αλέξα Αβράμοβιτς, στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Ντούειν Μπέικον.

Στην επόμενη (11η) αγωνιστική και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας», η Dubai BC θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις (14/11, 18:00) και ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει τη Μονακό (13/11, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ολυμπιακού-Πιρόλα έως το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση ηττήθηκε και δυσκολεύει η πρόκριση

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θα ψάξει το «μπαμ» με τον Ντεσάν για τον πάγκο της η Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιοβάνοβιτς - Το κίνητρο στα προσεχή ματς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη