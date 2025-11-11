Φρέναρε τον Ερυθρό Αστέρα η καυτή Dubai BC με απρόσμενο ήρωα τον Καμένιας!

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Dubai BC έτρεχε το μεγαλύτερο σερί ηττών στην Euroleague με τέσσερα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης με επτά σερί νίκες.

Όλα άλλαξαν, ωστόσο, στο παρκέ της «Coca Cola Arena», με την αραβική ομάδα να παίρνει σπουδαία νίκη με σκορ 102-86 επί των Σέρβων, στο εναρκτήριο ματς της 10ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο σύλλογος του Ντουμπάι ανέβηκε στο 4-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν στο 7-3.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έδειξαν πως είχαν διάθεση να κυριαρχήσουν στο παρκέ, πετυχαίνοντας 29 πόντους και παίρνοντας το προβάδισμα (29-21). Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε ανταγωνιστικό το παιχνίδι μέχρι την τρίτη περίοδο, χωρίς ωστόσο να το θέσει ποτέ υπό τον έλεγχό του.

Κάπως έτσι, στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Dubai BC έκανε την τελική της... επίθεση και έφτασε μέχρι το +15 (90-75), καθαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη, παρά την απέλπιδα προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Απρόσμενος πρωταγωνιστής των νικητών στην αναμέτρηση ήταν ο Κέναν Κάμενιας. Ο Βόσνιος σέντερ μετρούσε μέχρι στιγμής 1,7 πόντους και 2,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 7,6" ανά παιχνίδι στη διοργάνωση, όμως κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα έκανε εμφάνιση καριέρας με 20 πόντους,9 ριμπάουντ και 9/12 σουτ εντός πεδιάς.

Από τους υπόλοιπους, πολύ καλό ματς έκανε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 18 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πληθωρική ήταν η παρουσία του Φίλιπ Πετρούσεφ με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. 17 πόντους μέτρησε ο Αλέξα Αβράμοβιτς, στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Ντούειν Μπέικον.

Στην επόμενη (11η) αγωνιστική και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας», η Dubai BC θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις (14/11, 18:00) και ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενήσει τη Μονακό (13/11, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86