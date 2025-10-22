ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να βρει ξανά την ταυτότητά της

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Να βρει ξανά την ταυτότητά της

Πρέπει να αλλάξει πορεία η ομάδα της Λεμεσού

Απογοητευτική για ακόμη μία φορά η εικόνα της ΑΕΛ, που στον αγώνα με τον Άρη έβγαλε ξανά τις παθογένειες που τη βασανίζουν φέτος... και όχι μόνο. Ο Ούγκο Μαρτίνς εμφανίστηκε απογοητευμένος, όχι μόνο από τη βαριά ήττα, αλλά κυρίως από την εικόνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Παρά τη δουλειά που έγινε στη διακοπή, ιδιαίτερα σε θέματα τακτικής και ψυχολογίας, το συγκρότημα του 47χρονου τεχνικού παρουσιάστηκε εκ νέου ασταθές, χωρίς ενέργεια και αντίδραση. Η έλλειψη ισορροπίας σε συνθήκες πίεσης είναι εμφανής, με την ομάδα να εκτίθεται εύκολα.

Ο Μαρτίνς καλείται πλέον όχι μόνο να αλλάξει την πορεία των γαλαζοκίτρινων, αλλά να τους ξαναδώσει ταυτότητα και χαρακτήρα, ειδικά στα ντέρμπι, όπου η εικόνα τους δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά ΑΕΛ.

 

Διαβαστε ακομη