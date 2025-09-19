ΑΕΛ: Διοργανώνει Gala Dinner

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διοργάνωση του επίσημου Gala Dinner με αφορμή τον εορτασμό των 95 χρόνων ένδοξης και αδιάλειπτης ιστορίας του Σωματείου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, τελώντας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η ΑΕΛ, ένα Σωματείο με μακρά και σπουδαία διαδρομή που σφράγισε με επιτυχίες τα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου, τιμά φέτος 95 χρόνια ιστορίας, προσφοράς και διακρίσεων. Το επίσημο Gala Dinner αποτελεί κορυφαία στιγμή των εορτασμών, καθώς θα συγκεντρώσει επίλεκτες προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, κοινωνικό και αθλητικό χώρο, σε μια βραδιά υψηλού κύρους και συγκίνησης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς θα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Θεοφάνους και των εξαίρετων συνεργατών και μουσικών του, και θα είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο ΑΕΛίστα μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα, έναν δημιουργό που με το έργο και την ψυχή του σφράγισε την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Μέσα από ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι θα τιμηθεί η μνήμη του, αναδεικνύοντας την ανεκτίμητη καλλιτεχνική του παρακαταθήκη και τη βαθιά του αγάπη για την ΑΕΛ και την Κύπρο.

Πέραν της εορταστικής της διάστασης, η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια στιγμή συλλογικής μνήμης, υπερηφάνειας και συγκίνησης, μια μοναδική ευκαιρία επανασύνδεσης με τις ρίζες, τους ανθρώπους και τις αξίες που καθιέρωσαν την ΑΕΛ ως

ένα από τα κορυφαία Σωματεία της Κύπρου με αδιάλειπτη προσφορά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό του τόπου. Τα 95 χρόνια ιστορίας της ΑΕΛ δεν αποτυπώνουν απλώς μια αθλητική διαδρομή, αλλά συνθέτουν την πορεία μιας μεγάλης οικογένειας, που συνεχίζει να εμπνέει, να ενώνει και να χαράσσει τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.

Πληροφορίες & Κρατήσεις:

Τηλ.: 99681930

Email: marketing@ael.com.cy

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού