Ώρα να... ξεφύγει από την Αρένα

Η επιδίωξη της ΑΕΛ να κάνει το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Ολυμπιακού (2-0), περνάει από την ΑΕΚ Αρένα την ερχόμενη Κυριακή (31/08, 19:00). Μία έδρα στην οποία δεν πήρε ούτε και έναν βαθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η τελευταία φορά που έφυγε με νίκη από το στάδιο της Λάρνακας απέναντι στους κιτρινοπράσινους ήταν στην 32η αγωνιστική της σεζόν 2020-21, όταν είχε κερδίσει με 1-0 (σ.σ. ήταν η τελευταία νίκη στη χρονιά εκείνη, αφού ακολούθησαν τέσσερις ήττες και η ΑΕΛ οπισθοχώρησε στη μάχη για τον τίτλο).

Έκτοτε, οι γαλαζοκίτρινοι, στις επόμενες τέσσερις επισκέψεις τους στην ΑΕΚ Αρένα για τον θεσμό του πρωταθλήματος, έφυγαν με ήττα (3-1, 1-0, 3-0, 2-0), ενώ σε συνολικά οκτώ αναμετρήσεις -λαμβάνοντας υπόψη και τα παιχνίδια με γηπεδούχο την ΑΕΛ- ο απολογισμός είναι εφτά νίκες για τους κιτρινοπράσινους και μία ισοπαλία (1-1), η οποία παρουσιάστηκε στον πρώτο γύρο της περσινής χρονιάς στο στάδιο «Αλφαμέγα». Σαφώς είναι στατιστικά που θέλει να αλλάξει το συγκρότημα του Πάολο Τραμετσάνι, ώστε να γίνει ακόμη πιο ηχηρό το μπάσιμο στη νέα χρονιά, κατά την οποία ο πήχης έχει τοποθετηθεί σε αρκετά ψηλό σημείο.