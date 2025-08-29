Ολυμπιακός: Χωρίς Γιάρεμτσουκ και Αγγελάκη στον Βόλο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League (30/8, 19:00).

Εκτός έμειναν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, λόγω ενοχλήσεων και ο Κωνστανταντίνος Αγγελάκης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει έναν σέντερ φορ στην διάθεσή του, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακό για τον αγώνα με τον Βόλο: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί.

