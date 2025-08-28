Στην εξίσωση και ο Νατέλ!

Δυο προπονήσεις απέμειναν στην ΑΕΛ για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της ενόψει του κυριακάτικου (31/08, 19:00) αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ.

Οι γαλαζοκίτρινοι στο πρώτο τους εκτός έδρας παιχνίδι θέλουν να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Ολυμπιακού.

Στα πλάνα του Πάολο Τραμετσάνι μπαίνει πλέον για τα καλά και ο Νατέλ, ο οποίος πρόσθεσε κι άλλες ημέρες προπονήσεων στα πόδια του και εναπόκειται στον Ιταλό τεχνικό εάν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Μοναδικός σίγουρος απόντας θα είναι ο τραυματίας Ιμανισίμουε.