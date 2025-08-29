UEFA Conference League: «Να περιμένετε κάτι ξεχωριστό από τον Ζάζα»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ζάζα συνεχίζει να εντυπωσιάζει...
Ο επίσημος λογαριασμός του UEFA Conference League στο «Χ» έκανε ειδική αναφορά στον ποδοσφαιριστή της Πάφου, συνοδεύοντας τη σχετική ανάρτηση με το μήνυμα:
«Να περιμένεις κάτι εντυπωσιακό από τον Ζάζα»
(“Expect something special from Zaza”)
Expect the spectacular with Jajá 🤩#UECL | @pafosfcofficial pic.twitter.com/00H6uAJtBK— UEFA Conference League (@Conf_League) August 28, 2025