Οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στη League Phase του Conference League

Οι πράσινοι και οι Λαρνακείς μαθαίνουν αύριο το πρόγραμμα για τις ευρωπαικές τους υποχρεώσεις.

Η σειρά των αγώνων και οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν το Σάββατο 30 Αυγούστου, δίνοντας ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

1η Αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η Αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η Αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η Αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

5η Αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η Αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025