Οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στη League Phase του Conference League
Οι πράσινοι και οι Λαρνακείς μαθαίνουν αύριο το πρόγραμμα για τις ευρωπαικές τους υποχρεώσεις.
Η σειρά των αγώνων και οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν το Σάββατο 30 Αυγούστου, δίνοντας ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες:
1η Αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η Αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η Αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η Αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
5η Αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η Αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025