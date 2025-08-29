Τρεις διεθνείς για τον Άρη μετά από 45 χρόνια

Ο Άρης μετά από σχεδόν μίσο αιώνα θα εκπροσωπείτε από τρεις ποδοσφαιριστές του στην Εθνική Κύπρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σημείο αναφοράς αποτελεί για την ομάδα μας η κλήση των τριών ποδοσφαιριστών μας, Άντερσον Κορρέϊα, Ανδρόνικου Κακουλλή και Χαράλαμπου Χαραλάμπους, στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Πέρασαν σχεδόν 45 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Άρης είχε τρεις ποδοσφαιριστές στην κλήση της Εθνικής Ανδρών της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη στις 11 Οκτωβρίου του 1980 για τον αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982, με αντίπαλο τη Γαλλία του Πλατινί και των άλλων αστέρων της εποχής. Σε εκείνο τον αγώνα που διεξήχθη στο Τσίρειο στάδιο, ο Άρης είχε τρεις ποδοσφαιριστές στην Εθνική ομάδα, οι οποίοι μάλιστα ήταν και στην αρχική εντεκάδα. Τον Μάριο Τσίγκη, τον Αντρέα Κισσονέργη και τον Αντρέα Παπακώστα.

Συγχαίρουμε τους τρεις ποδοσφαιριστές μας για την κλήση τους στην Εθνική Κύπρου, καθώς και τους άλλους 6 ποδοσφαιριστές της αντρικής ομάδας του Άρη, που κλήθηκαν στις Εθνικές ομάδες των χωρών τους. Πρόκειται για τους Άνταμ Μαρχίεφ (Φιλανδία), Γκέντεον Καλούλου (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Στιβ Γιαγκό (Μπουρκίνα Φάσο), Τζέϊντεν Μοντνόρ (Σουρινάμ), Μίλος Μάτισικ (Κ21 Πολωνίας), τον Μιχάλη Θεοδοσίου (Κ21 Κύπρου).

Καλή επιτυχία σε όλους!