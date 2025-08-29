ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Έζε: Στην Κρίσταλ Πάλας ο Γέρεμι Πίνο

Η Κρίσταλ Πάλας το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι χαιρέτησε το μεγαλύτερο ταλέντο της, με τον Εμπερέτσι Έζε να αποχωρεί από τους «αετούς» με προορισμό την Άρσεναλ, με τους «κανονιέριδες» να καταθέτουν ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πάλας με γεμάτα τα ταμεία της, βγήκε στην αγορά για να βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη. Οι Λονδρέζοι έχουν βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη, ο οποίος πλέον έχει ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.

Ο Γέρεμι Πίνο ετοιμάζει βαλίτσες για Αγγλία, καθώς η Κρίσταλ Πάλας τα βρήκε σε όλα με τη Βιγιαρεάλ και ο νεαρός Ισπανός θα γίνει το νέο αστέρι της ομάδας, με ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

