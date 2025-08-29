Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας

Μετά τη δραματική χθεσινή της πρόκριση στη League Phase του Conference League, η Ομόνοια έμαθε σήμερα τους έξι αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, έβγαλε τους ακόλουθους αντιπάλους για την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ.

Αναλυτικά: Ραπίντ Βιέννης (εκτός), Ντιναμό Κιέβου (εντός), Μάιντζ (εντός), Ντρίτα (εκτός), Ράκοφ (εντός), Λωζάνη (εκτός).

Η Oμόνοια θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08).

Η 1η αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.