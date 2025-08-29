Μαρινάκης για Νότιγχαμ Φόρεστ: «Έχουμε πολύ καλή ομάδα, ικανή να πάει μέχρι το τέλος στο Europa League»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη League Phase του φετινού Europa League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με Πόρτο, Μπέτις, Μπράγκα, Μάλμε, Μίντιλαντ, Ουτρέχτη, Φερεντσβάρος και Στουρμ Γκρατς.

Μετά το τέλος της κλήρωσης, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε ότι η Νότιγχαμ έχει την ποιότητα στο ρόστερ της για να το πάει μέχρι τέλους στη διοργάνωση, προαναγγέλλοντας παράλληλα 2-3 ακόμα προσθήκες μέχρι το τέλος το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όλος ο κόσμος στο Νότιγχαμ ονειρευόντουσαν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πιστεύω ότι η Νότιγχαμ έχει μία πάρα πολύ καλή ομάδα για το Europa League, δύσκολη κλήρωση, αλλά πιστεύω πως έχουμε την ομάδα για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να πάμε μέχρι τέρμα. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί.Με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ καλά στη διοργάνωση. Κληρωθήκαμε με τη Μάλμε και όλοι θυμούνται το 1979 που την κερδίσαμε και κατακτήσαμε το Champions League. Θα είναι μία πολύ καλή περίσταση για να φέρει μνήμες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν ξεχνιούνται».

Για τις μεταγραφές της Νότιγχαμ και την εικόνα της ομάδας: «Η εικόνα είναι καλύτερη από πέρυσι και μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην ομάδα ακόμη τους 10 από τους 11 παίκτες που πήγαν πολύ καλά. Φέτος έχουμε ενισχυθεί. Είναι κάτι που χρειαζόταν, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια.

sportfm.gr