ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρινάκης για Νότιγχαμ Φόρεστ: «Έχουμε πολύ καλή ομάδα, ικανή να πάει μέχρι το τέλος στο Europa League»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρινάκης για Νότιγχαμ Φόρεστ: «Έχουμε πολύ καλή ομάδα, ικανή να πάει μέχρι το τέλος στο Europa League»

Διαβάστε πώς σχολίασε o Βαγγέλης Μαρινάκης, την κλήρωση της Νότιγχαμ Φόρεστ στη League Phase του Europa League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη League Phase του φετινού Europa League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με Πόρτο, Μπέτις, Μπράγκα, Μάλμε, Μίντιλαντ, Ουτρέχτη, Φερεντσβάρος και Στουρμ Γκρατς.

Μετά το τέλος της κλήρωσης, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε ότι η Νότιγχαμ έχει την ποιότητα στο ρόστερ της για να το πάει μέχρι τέλους στη διοργάνωση, προαναγγέλλοντας παράλληλα 2-3 ακόμα προσθήκες μέχρι το τέλος το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

 

«Όλος ο κόσμος στο Νότιγχαμ ονειρευόντουσαν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πιστεύω ότι η Νότιγχαμ έχει μία πάρα πολύ καλή ομάδα για το Europa League, δύσκολη κλήρωση, αλλά πιστεύω πως έχουμε την ομάδα για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να πάμε μέχρι τέρμα. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί.Με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ καλά στη διοργάνωση. Κληρωθήκαμε με τη Μάλμε και όλοι θυμούνται το 1979 που την κερδίσαμε και κατακτήσαμε το Champions League. Θα είναι μία πολύ καλή περίσταση για να φέρει μνήμες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν ξεχνιούνται».

Για τις μεταγραφές της Νότιγχαμ και την εικόνα της ομάδας: «Η εικόνα είναι καλύτερη από πέρυσι και μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην ομάδα ακόμη τους 10 από τους 11 παίκτες που πήγαν πολύ καλά. Φέτος έχουμε ενισχυθεί. Είναι κάτι που χρειαζόταν, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Πορτογαλία το Σάββατο ο Ιωαννίδης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ

Ελλάδα

|

Category image

Σωφρόνης: «Aπολογούμαστε, όσοι φωνάζουν έχουν δίκαιο...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιαννέφσκι: «Ιστορική νίκη, τα πήγαμε εξαιρετικά στρατηγικά»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Ύψωνα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρια στον Ύψωνα και... γιουχαΐσματα από την άλλη για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κέρασε τριάρα τον Απόλλωνα και έγραψε ιστορία η Freedom24 Krasava ΕΝΥ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φεύγει για λίγους μήνες από την Ομόνοια ο Ελάντερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μετά τον ΑΠΟΕΛ, χτύπησε και κόντρα στον Απόλλωνα ο Χριστοδούλου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στο επάγγελμα του προπονητή»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η όμορφη εκτέλεση φάουλ που έδωσε τη νίκη στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε στη Ρόμα ο Τσιμίκας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε μια... ζωγραφιά συνεχίζει αήττητος o Aκρίτας, κέρδισε την Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θέμα με Ντιόν με μυϊκό πρόβλημα και αναγκαστική αλλαγή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Στην τελική ευθεία του Ινκαπιέ στην Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη