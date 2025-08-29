Tavolieri: Ξανά στο προσκήνιο ο Λοΐζου για τη Λεχ Πόζναν

Λογαριασμός στο X (Twitter) που διαχειρίζεται ο Βέλγος δημοσιογράφος Sacha Tavolieri επαναφέρει το ενδιαφέρον της Λεχ Πόζναν για τον Λοΐζο Λοΐζου, σημειώνοντας πως οι συζητήσεις μεταξύ των πλευρών είναι σε εξέλιξη.

Παρότι οι Πολωνοί δείχνουν όντως ενδιαφέρον, οι όροι που έχουν θέσει δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπάρξει προοπτική συμφωνίας τη δεδομένη στιγμή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική βάση για άμεση εξέλιξη.