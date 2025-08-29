Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Μπορεί να μην πήρε την πρόκριση απέναντι στην Μπραν, όμως η ΑΕΚ έχει αρκετά μεγάλη πρόκληση μπροστά της με τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League.

Οι κιτρινοπράσινοι έμαθαν σήμερα τους έξι αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν σε αυτή τη φάση μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό.

Αναλυτικά: Αλκμαάρ (εντός), Κρίσταλ Πάλας (εκτός), Αμπερτίν (εντός), Ριέκα (εκτός), Σκεντίγια (εντός), Χάκεν (εκτός).

Η AEK θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08). Η 1η αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.