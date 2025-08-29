Συμφωνία Ρόμα με Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Τσιμίκα, ταξιδεύει στην ιταλική πρωτεύουσα ο Έλληνας μπακ!

Γίνεται Ρωμαίος ο Κώστας Τσιμίκας!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής «Athletic», η Ρόμα έφτασε σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για τον μονοετή δανεισμό του Έλληνα αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην ιταλική πρωτεύουσα, έτσι ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα!

Έτσι, ο Τσιμίκας, ο οποίος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Άρνε Σλοτ για τη φετινή σεζόν, έχοντας μείνει εκτός αποστολής και στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια των πρωταθλητών Αγγλίας, αποχωρεί από την ομάδα στην οποία αγωνίζεται εδώ και μια πενταετία.

Ο Έλληνας διεθνής μετακόμισε στη Λίβερπουλ από τον Ολυμπιακό το 2020 έναντι 13 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2023, ενώ αργότερα το επέκτεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Συνολικά, έχει καταγράψει 115 συμμετοχές με τους «Reds».

