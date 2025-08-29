Δεύτερη κατοστάρα για την υπερηχητική Γερμανία με σούπερ Σρέντερ και Βάγκνερ!

Το «2 στα 2» στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) η Γερμανία!

Δίχως να ανεβάσει «στροφές» και... χαϊδεύοντας ουσιαστικά το γκάζι όποτε χρειαζόταν, η πρωταθλήτρια κόσμου επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 100-76 της Σουηδίας στο Τάμπερε της Φινλανδίας για τη 2η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης.

Με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό των Γερμανών, Άλεξ Μουμπρού, να απουσιάζει και στο σημερινό ματς - υπάρχουν φόβοι πως θα χάσει ακόμα περισσότερα παιχνίδια λόγω προβλήματος υγείας - οι Γερμανοί κυριάρχησαν από το ξεκίνημα κιόλας της αναμέτρησης, χτίζοντας από νωρίς διψήφιες και μεγάλες διαφορές.

Άλλωστε, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι τέτοια που δεν επέτρεψε καν σκέψεις... αμφισβήτησης στους Σουηδούς, την ώρα όπου τα «πάντσερ» βρήκαν την ευκαιρία να ξεκουράσουν και τους βασικούς τους παίκτες. Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη «κατοστάρα» των Γερμανών στη φετινή διοργάνωση, μετά και το επιβλητικό 106-76 της πρεμιέρας επί του Μαυροβουνίου.

Κορυφαίος τον νικητών ήταν ο Ντένις Σρέντερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25,5 λεπτά συμμετοχής, με τον Φραντζ Βάγκνερ να προσθέτει 21 πόντους σε σχεδόν 23 λεπτά αγώνα. Για τους Σκανδιναβούς που στερήθηκαν το μεγάλο τους αστέρι, Πέλε Λάρσον, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μέλβιν Πάντζαρ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83.

sportfm.gr