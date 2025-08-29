ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερη κατοστάρα για την υπερηχητική Γερμανία με σούπερ Σρέντερ και Βάγκνερ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεύτερη κατοστάρα για την υπερηχητική Γερμανία με σούπερ Σρέντερ και Βάγκνερ!

Με τους Σρέντερ και Βάγκνερ να κάνουν «πάρτι», η Γερμανία έκανε το «2 στα 2» στο Ευρωμπάσκετ 2025, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 105-83 της Σουηδίας.

Το «2 στα 2» στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025 έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) η Γερμανία!

Δίχως να ανεβάσει «στροφές» και... χαϊδεύοντας ουσιαστικά το γκάζι όποτε χρειαζόταν, η πρωταθλήτρια κόσμου επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 100-76 της Σουηδίας στο Τάμπερε της Φινλανδίας για τη 2η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης.

Με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό των Γερμανών, Άλεξ Μουμπρού, να απουσιάζει και στο σημερινό ματς - υπάρχουν φόβοι πως θα χάσει ακόμα περισσότερα παιχνίδια λόγω προβλήματος υγείας - οι Γερμανοί κυριάρχησαν από το ξεκίνημα κιόλας της αναμέτρησης, χτίζοντας από νωρίς διψήφιες και μεγάλες διαφορές.

Άλλωστε, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι τέτοια που δεν επέτρεψε καν σκέψεις... αμφισβήτησης στους Σουηδούς, την ώρα όπου τα «πάντσερ» βρήκαν την ευκαιρία να ξεκουράσουν και τους βασικούς τους παίκτες. Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη «κατοστάρα» των Γερμανών στη φετινή διοργάνωση, μετά και το επιβλητικό 106-76 της πρεμιέρας επί του Μαυροβουνίου.

 

 

Κορυφαίος τον νικητών ήταν ο Ντένις Σρέντερ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25,5 λεπτά συμμετοχής, με τον Φραντζ Βάγκνερ να προσθέτει 21 πόντους σε σχεδόν 23 λεπτά αγώνα. Για τους Σκανδιναβούς που στερήθηκαν το μεγάλο τους αστέρι, Πέλε Λάρσον, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μέλβιν Πάντζαρ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρινάκης για Νότιγχαμ Φόρεστ: «Έχουμε πολύ καλή ομάδα, ικανή να πάει μέχρι το τέλος στο Europa League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ρόμα με Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Τσιμίκα, ταξιδεύει στην ιταλική πρωτεύουσα ο Έλληνας μπακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

UEFA Conference League: «Να περιμένετε κάτι ξεχωριστό από τον Ζάζα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σεληνιασμένοι Σενγκούν και Όσμαν υπέγραψαν τον θρίαμβο της Τουρκίας επί της Τσεχίας!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Χωρίς Γιάρεμτσουκ και Αγγελάκη στον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από την Τσέλσι ο Γκαρνάτσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tavolieri: Ξανά στο προσκήνιο ο Λοΐζου για τη Λεχ Πόζναν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη και η πρόκριση μέσα από την παρακάμερα των πρασίνων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεύτερη κατοστάρα για την υπερηχητική Γερμανία με σούπερ Σρέντερ και Βάγκνερ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ώρα να... ξεφύγει από την Αρένα

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ημερομηνίες των αγώνων της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στη League Phase του Conference League

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στo Europa League

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους παίκτες για την πρόκριση στη League Phase του Conference League

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη