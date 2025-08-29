Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από την Τσέλσι ο Γκαρνάτσο

Προβάρει τα μπλε της Τσέλσι ο Γκαρνάτσο!

Οι Λονδρέζοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι ενός ποσού κοντά στα 47 εκατ. ευρώ, με λεπτομέρειες να απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο 21χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε χωρίς πρόβλημα τα ιατρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τη νέα του ομάδα!

Έτσι, ο Γκαρνάτσο αποχωρεί από τη Γιουνάιτεντ μετά από 2020 και μετά από 144 εμφανίσεις, 26 γκολ, 22 ασίστ που «μέτρησε» με την πρώτη της ομάδα.

sportfm.gr