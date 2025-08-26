ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος Ρουμανία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος Ρουμανία!

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 21:45 η Εθνική Κύπρου υποδέχεται τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και το «ΓΗΠΕΔΟ» σας δίνει την ευκαιρία βρεθείτε στο στο ΓΣΠ!

Διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας με την Ρουμανία στις 9 Σεπτεμβρίου!

Για να μπείτε στην κλήρωση στείλτε μήνυμα (SMS) το λεκτικό ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ στο 1076 (χρ. 10 σεντ ανά μήνυμα) μαζί με το ονοματεπώνυμο σας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε κάρτα φιλάθλου. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε. 

Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου και οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον ΠΟΛΙΤΗ

Πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την προσπάθεια της Εθνικής μας.

 

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Αφήνει την Auxerre για την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανικός από τους Σέρβους στην Λάρνακα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεκινά στο Futsal Champions League η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Και στο βάθος τ΄αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Κατάμεστο το γήπεδο της Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Επικό σκηνικό στον πάγκο της Λίβερπουλ: Το 2-0 έγινε τόσο γρήγορα που το… έχασε ο Σλοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πώς ο Αλκαράθ κατέληξε με αυτό το κούρεμα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γράψτε (ξανά) Ιστορία!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρεμιέρα στο US Open κόντρα στον Μουλέ για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Λίβερπουλ: Απίθανη «απόδραση» με τον 16χρονο Νγκουμόχα στο 100' και 2Χ2!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/8)

TV

|

Category image

«Ο Μπεράλντο της Παρί Σεν Ζερμέν προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαιότητα ακόμα οι ξένοι διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πλησιάζει στη Μπάγερν Μονάχου ο Νίκολας Τζάκσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη