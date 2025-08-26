Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος Ρουμανία!

Διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας με την Ρουμανία στις 9 Σεπτεμβρίου!

Για να μπείτε στην κλήρωση στείλτε μήνυμα (SMS) το λεκτικό ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ στο 1076 (χρ. 10 σεντ ανά μήνυμα) μαζί με το ονοματεπώνυμο σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε κάρτα φιλάθλου. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε.

Η κλήρωση θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου και οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον ΠΟΛΙΤΗ.

Πάμε γήπεδο και στηρίζουμε την προσπάθεια της Εθνικής μας.