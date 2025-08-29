ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σεληνιασμένοι Σενγκούν και Όσμαν υπέγραψαν τον θρίαμβο της Τουρκίας επί της Τσεχίας!

Με τον Σενγκούν να αγγίζει το triple-double και τον Όσμαν να τα βάζει από παντού, η Τουρκία συνέντριψε με 92-78 την Τσεχία και έδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι ικανή για μεγάλα πράγματα!

Το κάζο της πρεμιέρας από την Πορτογαλία χτύπησε τον «εγωισμό» της Τσεχίας, η οποία μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένα στο ματς. Με πολυφωνία στην επίθεση και «βομβαρδισμό» πίσω από τα 6,75μ., οι τυπικά φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα μέτρα τους και προηγήθηκαν μέχρι και με +8 (14-22), προτού ο Άλμπερεν Σενγκούν βγει μπροστά και με συνολικά επτά πόντους στα τελευταία 5 λεπτά, μειώσει για την Τουρκία στο 21-27.

Μετά από ένα «άσφαιρο» πρώτο δίλεπτο στη δεύτερη περίοδο, η Τουρκία άρχισε να ανεβάζει «στροφές» και να φέρνει το ματς στα μέτρα της. Με τον Σενγκούν να λύνει και να... ράβει σε δημιουργία, άμυνα και επίθεση, αλλά και τους Σιπάχι και Οσμάν να βρίσκουν μεγάλα καλάθια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε την αντεπίθεσή της και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 24-10, πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 45-37.

 

Το επιθετικό κρεσέντο των Τούρκων συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά ωστόσο ότι σε εκείνο το διάστημα η Τσεχία μπόρεσε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των αντιπάλων τους. Εκείνος που ξεχώρισε στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο Όσμαν, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει και να πετυχαίνει 11 πόντους, για το +10 (72-62) της ομάδας του!

Με την ψυχολογία και το μομέντουμ να είναι ξεκάθαρα με το μέρος της, η Τουρκία συνέχισε την... ανοδική πορεία της στο σκορ, φτάνοντας ακόμα και στο +18, προτού πανηγυρίσει το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα της στη διοργάνωση με το τελικό 92-78!

 

 

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78.

 

