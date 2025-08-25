Ο Φεριέρ συστήθηκε, κάνοντας ξανά ότι και στο παρελθόν!

Πολύ νωρίς στη μεταγραφική περίοδο η ΑΕΛ είχε ανακοινώσει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση, ενημερώνοντας (σ.σ. στις 2 Ιουνίου) για την σύναψη συμφωνίας με τον Μόργκαν Φεριέρ, ο οποίος στην περσινή χρονιά αγωνιζόταν σε ομάδα που μαχόταν για την παραμονή, την Ομόνοια Αραδίππου. Από το πρώτο παιχνίδι ο Άγγλος κεντρικός επιθετικός φρόντισε να αποδείξει για ποιον λόγο οι ιθύνοντες της ομάδας της Λεμεσού έκαναν την πιο πάνω κίνηση. Ο 30χρονος, γεννημένος στο Λονδίνο, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο θετικό ξεκίνημα των γαλαζοκιτρίνων στο νέο πρωτάθλημα και την εντός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού (2-0). Ήταν εμπλεκόμενος στο πρώτο τέρμα όταν έπεσε να κάνει κεφαλιά ψαράκι, έπειτα από σέντρα του Κονσεϊσάο, με την μπάλα να φαίνεται να βρίσκει και στον Μπακαδήμα προτού καταλήξει στα δίχτυα. Πάντως, στα επίσημα στοιχεία της ΚΟΠ το τέρμα καταλογίστηκε στον Φεριέρ, ο οποίος ακολούθως πέτυχε άλλο ένα… ολοκάθαρο δικό του τέρμα από μακρινή απόσταση.

Το έκανε ξανά

Ο Άγγλος, που έμαθε τα πρώτα μυστικά της μπάλας στις ακαδημίες της Άρσεναλ, δεν είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει περισσότερα από ένα τέρμα σε έναν αγώνα. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2016-17, όταν φορούσε τη φανέλα της Μπόρεχαμ Γουντ, απέναντι στην Μπρέιντρι, βάζοντας δυο φορές μπροστά στο σκορ την τότε ομάδα του (1-2). Με την ίδια ομάδα την επόμενη περίοδο (2017-18) σκόραρε δυο γκολ μέχρι το 25' απέναντι στην Μπρόμλεϊ, η οποία γύρισε το σκορ για να πάρει τη νίκη με 3-2. Τη σεζόν 2019-20, παίζοντας με την Τρανμόρ Ρόβερς, σκόραρε σε δυο παιχνίδια περισσότερα από ένα τέρμα, μάλιστα στη μία περίπτωση πέτυχε χατ τρικ. Συγκεκριμένα, σκόραρε δύο γκολ σε ευρεία νίκη επί της Μπόλτον και τρία στο 5-1 επί της Τσίτσεστερ. Δυο φορές στον ίδιο αγώνα σκόραρε και για λογαριασμό της Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα σε παιχνίδι κυπέλλου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2-2). Δίμπαλο πέτυχε και σε παιχνίδι στην Ταϊλάνδη με τη φανέλα της Νακόν Ρατσασίμα, ενώ δύο φορές μετράει και με τη Χάποελ Άκρε την περίοδο 2023-24.