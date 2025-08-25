ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φεριέρ συστήθηκε, κάνοντας ξανά ότι και στο παρελθόν!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο Φεριέρ συστήθηκε, κάνοντας ξανά ότι και στο παρελθόν!

Πολύ νωρίς στη μεταγραφική περίοδο η ΑΕΛ είχε ανακοινώσει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση, ενημερώνοντας (σ.σ. στις 2 Ιουνίου) για την σύναψη συμφωνίας με τον Μόργκαν Φεριέρ, ο οποίος στην περσινή χρονιά αγωνιζόταν σε ομάδα που μαχόταν για την παραμονή, την Ομόνοια Αραδίππου. Από το πρώτο παιχνίδι ο Άγγλος κεντρικός επιθετικός φρόντισε να αποδείξει για ποιον λόγο οι ιθύνοντες της ομάδας της Λεμεσού έκαναν την πιο πάνω κίνηση. Ο 30χρονος, γεννημένος στο Λονδίνο, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο θετικό ξεκίνημα των γαλαζοκιτρίνων στο νέο πρωτάθλημα και την εντός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού (2-0). Ήταν εμπλεκόμενος στο πρώτο τέρμα όταν έπεσε να κάνει κεφαλιά ψαράκι, έπειτα από σέντρα του Κονσεϊσάο, με την μπάλα να φαίνεται να βρίσκει και στον Μπακαδήμα προτού καταλήξει στα δίχτυα. Πάντως, στα επίσημα στοιχεία της ΚΟΠ το τέρμα καταλογίστηκε στον Φεριέρ, ο οποίος ακολούθως πέτυχε άλλο ένα… ολοκάθαρο δικό του τέρμα από μακρινή απόσταση.

Το έκανε ξανά

Ο Άγγλος, που έμαθε τα πρώτα μυστικά της μπάλας στις ακαδημίες της Άρσεναλ, δεν είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει περισσότερα από ένα τέρμα σε έναν αγώνα. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2016-17, όταν φορούσε τη φανέλα της Μπόρεχαμ Γουντ, απέναντι στην Μπρέιντρι, βάζοντας δυο φορές μπροστά στο σκορ την τότε ομάδα του (1-2). Με την ίδια ομάδα την επόμενη περίοδο (2017-18) σκόραρε δυο γκολ μέχρι το 25' απέναντι στην Μπρόμλεϊ, η οποία γύρισε το σκορ για να πάρει τη νίκη με 3-2. Τη σεζόν 2019-20, παίζοντας με την Τρανμόρ Ρόβερς, σκόραρε σε δυο παιχνίδια περισσότερα από ένα τέρμα, μάλιστα στη μία περίπτωση πέτυχε χατ τρικ. Συγκεκριμένα, σκόραρε δύο γκολ σε ευρεία νίκη επί της Μπόλτον και τρία στο 5-1 επί της Τσίτσεστερ. Δυο φορές στον ίδιο αγώνα σκόραρε και για λογαριασμό της Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα σε παιχνίδι κυπέλλου με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2-2). Δίμπαλο πέτυχε και σε παιχνίδι στην Ταϊλάνδη με τη φανέλα της Νακόν Ρατσασίμα, ενώ δύο φορές μετράει και με τη Χάποελ Άκρε την περίοδο 2023-24.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Μπεράλντο της Παρί Σεν Ζερμέν προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαιότητα ακόμα οι ξένοι διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πλησιάζει στη Μπάγερν Μονάχου ο Νίκολας Τζάκσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει το σερί, ζει ιστορικές στιγμές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H Ντόρτμουντ επέβαλε στους γονείς του Τζόουμπ Μπέλιγχαμ απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει για να κλέψει ακόμη έναν μεταγραφικό στόχο της Τότεναμ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θύμισε Σωφρόνη μόνο στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Ιμόμπιλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φεριέρ συστήθηκε, κάνοντας ξανά ότι και στο παρελθόν!

ΑΕΛ

|

Category image

Η κατάστασή του Σεγκέλια ενόψει Ευρωμπάσκετ - Διαγνώστηκε με αρρυθμία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τετραετές συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ ο Αταΐντε - Δείτε τον σε δράση!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ευρωπαϊκός ρυθμός και ποιότητα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η 12άδα της Εθνικής Κύπρου για την ιστορική παρουσία στο FIBA EuroBasket 2025 – Δηλώσεις Χριστόφορου Λειβαδιώτη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλα εντάξει με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα, έβαλε υπογραφή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τρέλα για την άφιξη Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη