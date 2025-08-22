ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο προπονητής βγάζει την φλόγα από μέσα μας, μας πιέζει…»

«Ο προπονητής βγάζει την φλόγα από μέσα μας, μας πιέζει…»

Ο Φεριέρ ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη της ΑΕΛ στην πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό και στις δηλώσεις (στη Cytavision) μετά το τέλος του αγώνα αποθέωσε μεταξύ άλλων και τον προπονητή της ομάδας, Πάολο Τραμετσάνι.

«Νιώθω φανταστικά για τα γκολ και του τρεις βαθμούς, ήταν μόνο η αρχή, ο κόσμος ήταν εντυπωσιακός, όλα ήταν φανταστικά» ανάφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το πιο σημαντικό ήταν η νίκη και όχι τα γκολ. Νιώθω καλά, ο προπονητής βγάζει την φλόγα από μέσα μας, μας πιέζει να γινόμαστε καλύτεροι».

