Ο δρόμος της ΑΕΛ

Είναι μία τακτική που βλέπουμε να ακολουθεί από την αρχή του καλοκαιριού η ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την συμφωνία της με τους Νταβόρ και Νατέλ, δύο ποδοσφαιριστές των οποίων η μεταγραφή παραλληλίζεται και με άλλους. Βλέπε Ζόκε, Ζράντι κ.ο.κ.

Η ΑΕΛ ποντάρει σε ποδοσφαιριστές τους οποίους όλοι γνωρίζουμε. Συνεπώς το ρίσκο αποτυχίας μειώνεται πολύ.

Στη περίπτωση του Βορειομακεδόνα μέσου, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά από αυτήν του Βραζιλιάνου. Ο Νταβόρ πέρασε αρκετά χρόνια στα αποδυτήρια της ΑΕΛ και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει για τον κόσμο της αυτή η ομάδα.

Ο Νατέλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα επιδιώξει για άλλη μία φορά να δείξει στη Κύπρο την ποιότητά του. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη τελευταία φορά και πάλι με τον Τραμετσάνι στον πάγκο, αν μη τι άλλο δημιουργεί προσδοκίες.

Σε κάθε περίπτωση ο win-win δρόμος που επιλέγει η ομάδα φέτος, δείχνει πως έμαθε από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια ο χρόνος και κυρίως το χορτάρι θα δείξουν πράγματα. Τα μακριά κοντά έγιναν…