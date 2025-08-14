Ο άλλος ρόλος του Ζόκε

Αυτό έχει ήδη φανεί στα πρώτα φιλικά παιχνίδια της ομάδας της Λεμεσού. Ο Σλοβάκος χαφ κατάφερε πολύ γρήγορα να ενσωματωθεί στην ομάδα αλλά και να αφομοιώσει τα «θέλω» του Πάολο Τραμετσάνι. Αυτό που είδαμε επίσης είναι πως θα αποτελέσει τον ποδοσφαιριστή - ηγέτη της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Έχει ηγετική φυσιογνωμία και χαρακτηριστικά ο Ζόκε, στοιχεία τα οποία θέλει κάθε προπονητής να βλέπει από ορισμένους παίκτες. Πέραν λοιπόν από την παρουσία του εντός αγωνιστικού χώρου, ο Ζόκε ξεχωρίζει και στα αποδυτήρια.

Ξεπέρασαν τις 3.000

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο κόσμος της ΑΕΛ συνεχίζει να δείχνει εμπράκτως τη στήριξή του στη νέα προσπάθεια που θα γίνει φέτος. Όπως ενημέρωσε επίσημα η ομάδα, έχει σπάσει το φράγμα των 3.000 διαρκείας για τη νέα περίοδο. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. ενώ σίγουρα θα παίξει ρόλο και η απόκτηση του βασικού κεντρικού επιθετικού, για τον οποίο ως γνωστόν θα γίνει υπέρβαση.