Ο άλλος ρόλος του Ζόκε

Με το που η ΑΕΛ κατάφερε να αποκτήσει τον Τζούλιους Ζόκε, όλοι ξέραμε ότι βάζει έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή στον χώρο της μεσαίας γραμμής της.

Αυτό έχει ήδη φανεί στα πρώτα φιλικά παιχνίδια της ομάδας της Λεμεσού. Ο Σλοβάκος χαφ κατάφερε πολύ γρήγορα να ενσωματωθεί στην ομάδα αλλά και να αφομοιώσει τα «θέλω» του Πάολο Τραμετσάνι. Αυτό που είδαμε επίσης είναι πως θα αποτελέσει τον ποδοσφαιριστή - ηγέτη της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Έχει ηγετική φυσιογνωμία και χαρακτηριστικά ο Ζόκε, στοιχεία τα οποία θέλει κάθε προπονητής να βλέπει από ορισμένους παίκτες. Πέραν λοιπόν από την παρουσία του εντός αγωνιστικού χώρου, ο Ζόκε ξεχωρίζει και στα αποδυτήρια.

Ξεπέρασαν τις 3.000

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο κόσμος της ΑΕΛ συνεχίζει να δείχνει εμπράκτως τη στήριξή του στη νέα προσπάθεια που θα γίνει φέτος. Όπως ενημέρωσε επίσημα η ομάδα, έχει σπάσει το φράγμα των 3.000 διαρκείας για τη νέα περίοδο. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. ενώ σίγουρα θα παίξει ρόλο και η απόκτηση του βασικού κεντρικού επιθετικού, για τον οποίο ως γνωστόν θα γίνει υπέρβαση. 

 

