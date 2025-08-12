Οι τελευταίες... διορθώσεις

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ΑΕΛ. Από τη μία είναι η αγωνιστική πτυχή και από την άλλη είναι η στελέχωση του ρόστερ. Στο πρώτο κομμάτι, σήμερα θα γίνει νέο φιλικό το οποίο προγραμματίστηκε έκτακτα κόντρα στον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00).

Θα είναι το προτελευταίο τεστ για τους γαλαζοκίτρινους μιας και η πρόβα τζενεράλε είναι με τον Εθνικό Άχνας το Σάββατο. Ο Πάολο Τραμετσάνι θέλει να δει βελτίωση σε όλες τις γραμμές και το πιθανότερο είναι πως θα παρατάξει ενδεκάδα με βασικές μονάδες.

Στο άλλο κομμάτι, αυτό της ενίσχυσης, η ΑΕΛ ψάχνει τον επιθετικό που θα την ανεβάσει επίπεδο. Και υπάρχει η διάθεση να γίνει ακόμη μία υπέρβαση. Εξετάζονται διάφορα ονόματα, με αυτό του Ράιαν Μαέ να συνεχίζει να «παίζει» στο γαλαζοκίτρινο ρεπορτάζ. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Πάντως οι πληροφορίες λένε πως οι ιθύνοντες εντατικοποιούν τις προσπάθειες.